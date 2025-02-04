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Надаль — о соперничестве с Федерером и Джоковичем: это навредило нам физически

Надаль — о соперничестве с Федерером и Джоковичем: это навредило нам физически
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Победитель 22 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о своём соперничестве с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем на протяжении всей карьеры.

«Последние годы были трудными. Сейчас я счастлив. Моя карьера связана с Роджером и Новаком. Соперничество навредило нам физически, но технически и ментально вывело нас на очень высокий уровень», — приводит слова испанца La Gazzetta dello Sport.

38-летний испанец Рафаэль Надаль объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. На грунтовом покрытии Надаль взял рекордные 63 трофея.

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