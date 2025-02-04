Елена Рыбакина: поражение на АО-2025 — главная мотивация, чтобы выиграть титул в Абу-Даби

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своих задачах на хардовом турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она является действующей чемпионкой соревнований.

«Я приехала в Абу-Даби после Открытого чемпионата Австралии и быстро возобновила тренировки, чтобы адаптироваться к погоде и подготовиться к защите титула, который я выиграла в прошлом году. Знаю, что конкуренция будет жёсткой, но я полна решимости выложиться на все сто.

Раннее поражение на Australian Open на самом деле является моей главной мотивацией, чтобы выиграть титул здесь второй год подряд. Для меня хорошо, что турнир Mubadala Abu Dhabi Open следует сразу за Открытым чемпионатом Австралии, особенно потому, что я нахожусь в отличной физической и психологической форме. Каждый матч на турнире важен, и мне нужно сохранять концентрацию, чтобы пройти как можно дальше и достичь своей цели», — приводит слова теннисистки emirates247.

Рыбакина свой первый матч на турнире в Абу-Даби сыграет в среду, 5 февраля. Её соперницей в матче второго круга станет американка Кэти Волынец, пробившаяся в основную сетку через квалификацию.