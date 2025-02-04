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Надаль — о завершении карьеры: точно чувствую себя хорошо

Надаль — о завершении карьеры: точно чувствую себя хорошо
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Победитель 22 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как себя ощущает после завершения спортивной карьеры.

«Сегодня, к счастью, я в порядке, но последние годы были трудными. И это тоже помогает мне в отсутствии тенниса. На данный момент чувствую себя хорошо. Я ушёл из тенниса три месяца назад и пока не могу сказать, что ощущаю себя абсолютно уверенно, но точно чувствую себя хорошо. Я счастлив», — приводит слова испанца La Gazzetta dello Sport.

38-летний испанец Рафаэль Надаль объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. На грунтовом покрытии Надаль взял рекордные 63 трофея.

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