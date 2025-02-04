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Надаль рассказал, кто был самым сильным соперником за всю карьеру

Надаль рассказал, кто был самым сильным соперником за всю карьеру
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Победитель 22 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, кто был самым серьёзным соперником на корте за всю карьеру.

«Роджер Федерер и Новак Джокович, я бы не смог выбрать между ними. Моя карьера связана с ними, мы всегда подталкивали друг друга к тому, чтобы стать лучше. Это правда, мы кое-что отняли друг у друга, но справедливо будет сказать, что без этих двоих я бы точно не достиг таких результатов. Благодаря друг другу мы смогли сделать такую долгую карьеру», — приводит слова испанца La Gazzetta dello Sport.

38-летний испанец Рафаэль Надаль объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. На грунтовом покрытии Надаль взял рекордные 63 трофея.

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