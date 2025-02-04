Надаль рассказал, кто был самым сильным соперником за всю карьеру

Победитель 22 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, кто был самым серьёзным соперником на корте за всю карьеру.

«Роджер Федерер и Новак Джокович, я бы не смог выбрать между ними. Моя карьера связана с ними, мы всегда подталкивали друг друга к тому, чтобы стать лучше. Это правда, мы кое-что отняли друг у друга, но справедливо будет сказать, что без этих двоих я бы точно не достиг таких результатов. Благодаря друг другу мы смогли сделать такую долгую карьеру», — приводит слова испанца La Gazzetta dello Sport.

38-летний испанец Рафаэль Надаль объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. На грунтовом покрытии Надаль взял рекордные 63 трофея.