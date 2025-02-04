Белинда Бенчич вышла во второй круг в Абу-Даби, где сыграет с Вероникой Кудерметовой

Олимпийская чемпионка 157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). На старте соревнований она в трёх сетах обыграла 44-й номер рейтинга WTA представительницу Словакии Ребекку Шрамкову — 6:2, 3:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время швейцарка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Шрамковой четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В 1/8 финала соревнований в Абу-Даби Бенчич сыграет с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.