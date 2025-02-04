Алекс де Минор победил Давида Гоффена в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче первого круга он в двух сетах обыграл 56-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена — 6:2, 6:4.
Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 15:10 МСК
56
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 2
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Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Австралийский теннисист четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и три заработанных брейк-пойнта, которые он не реализовал.
Во втором круге турнира в Роттердаме Алекс де Минор встретится с победителем в матче первого круга между Александром Бубликом и Якубом Меншиком.
Комментарии
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