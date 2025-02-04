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Анастасия Павлюченкова разгромила Софью Кенин на старте турнира в Абу-Даби

Анастасия Павлюченкова разгромила Софью Кенин на старте турнира в Абу-Даби
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26-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). На старте соревнований она одержала уверенную победу над представительницей США Софьей Кенин — 6:3, 6:1.

Абу-Даби. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 15:55 МСК
Анастасия Павлюченкова
26
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Софья Кенин
75
США
Софья Кенин
С. Кенин

Матч продолжался ровно 1 час. Россиянка выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы два эйса, она не совершила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала турнира в Абу-Даби Павлюченкова сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

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