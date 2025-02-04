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Бублик потерпел поражение от 19-летнего Меншика на старте турнира в Роттердаме

Бублик потерпел поражение от 19-летнего Меншика на старте турнира в Роттердаме
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49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 16:05 МСК
Александр Бублик
49
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Якуб Меншик
47
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

В стартовом матче Бублик со счётом 4:6, 4:6 проиграл 47-й ракетке мира 19-летнему чеху Якубу Меншику.

Встреча Бублика с Меншиком продлилась ровно 1 час. В её рамках Александр пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Якуба 10 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Меншика в Роттердаме станет восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор (3).

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