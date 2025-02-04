Бублик потерпел поражение от 19-летнего Меншика на старте турнира в Роттердаме

49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Бублик со счётом 4:6, 4:6 проиграл 47-й ракетке мира 19-летнему чеху Якубу Меншику.

Встреча Бублика с Меншиком продлилась ровно 1 час. В её рамках Александр пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Якуба 10 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Меншика в Роттердаме станет восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор (3).