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Даниил Медведев обратился к фанатам в связи с уходом из его команды Жиля Симона

Даниил Медведев обратился к фанатам в связи с уходом из его команды Жиля Симона
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Чемпион US Open — 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в социальных сетях обратился к своим фанатам в связи с тем, что завершил сотрудничество с бывшей шестой ракеткой мира французским теннисистом, а ныне тренером Жилем Симоном.

«Привет, ребята. Жиль Симон и я решили прекратить совместную работу. Я очень благодарен за всё, что он привнёс в мою команду. Мы определённо останемся друзьями, пожелаем ему только самого лучшего», — написал Медведев в социальных сетях.

Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года и исполнял роль консультанта. За время сотрудничества российский теннисист не выиграл ни одного титула. Основным тренером Медведева остаётся Жиль Сервара.

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