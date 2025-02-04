Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: россиянин уверенно выиграл 1-й сет матча в Роттердаме
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Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 10-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (4) с 50-й ракеткой мира из Китая Чжаном Чжичжэнем в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв.
Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
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50
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Первая партия матча продлилась 44 минуты. В её рамках Рублёв реализовал один из семи заработанных брейк-пойнтов. У Чжичжэня один нереализованный брейк-пойнт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь в первом круге турнира в Роттердаме.
В случае победы следующим соперником Рублёва в Роттердаме станет либо венгр Фабиан Марожан, либо немец Ян-Леннард Штруфф.
Комментарии
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