Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: россиянин уверенно выиграл 1-й сет матча в Роттердаме

Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 10-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (4) с 50-й ракеткой мира из Китая Чжаном Чжичжэнем в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв.

Первая партия матча продлилась 44 минуты. В её рамках Рублёв реализовал один из семи заработанных брейк-пойнтов. У Чжичжэня один нереализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь в первом круге турнира в Роттердаме.

В случае победы следующим соперником Рублёва в Роттердаме станет либо венгр Фабиан Марожан, либо немец Ян-Леннард Штруфф.