«Танюш, уходите». Бублик обратился к жене из-за плача их сына на матче с Меншиком
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Забавный инцидент произошёл в матче 49-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика с 47-м номером мирового рейтинга 19-летним чехом Якубом Меншиком в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 16:05 МСК
49
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
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47
Якуб Меншик
Я. Меншик
В первом гейме стартового сета поединка Бублик готовился к подаче, как вдруг на трибунах начал громко плакать ребёнок. Александр обратил на это внимание, после чего в сторону судьи и соперника с улыбкой сказал: «Это мой ребёнок, простите».
После этого Александр обратился к жене на русском языке: «Танюш, уходите» и повторил просьбу жестом.
Напомним, Бублик впервые стал отцом в августе 2022 года. Супруга родила ему сына, которого назвали Василием.
Матч с Меншиком в Роттердаме Бублик проиграл со счётом 4:6, 4:6.
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