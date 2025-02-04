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«Танюш, уходите». Бублик обратился к жене из-за плача их сына на матче с Меншиком

Забавный инцидент произошёл в матче 49-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика с 47-м номером мирового рейтинга 19-летним чехом Якубом Меншиком в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В первом гейме стартового сета поединка Бублик готовился к подаче, как вдруг на трибунах начал громко плакать ребёнок. Александр обратил на это внимание, после чего в сторону судьи и соперника с улыбкой сказал: «Это мой ребёнок, простите».

После этого Александр обратился к жене на русском языке: «Танюш, уходите» и повторил просьбу жестом.

Напомним, Бублик впервые стал отцом в августе 2022 года. Супруга родила ему сына, которого назвали Василием.

Матч с Меншиком в Роттердаме Бублик проиграл со счётом 4:6, 4:6.