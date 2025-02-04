Андрей Рублёв одержал уверенную победу на старте турнира ATP-500 в Роттердаме
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого составил более € 2,5 млн.
Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|4
50
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
В стартовом матче Рублёв (4) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 50-ю ракетку мира из Китая Чжана Чжичжэня.
Встреча Рублёва с Чжичжэнем продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Рублёва в Роттердаме станет либо венгр Фабиан Марожан, либо немец Ян-Леннард Штруфф.
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