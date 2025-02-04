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Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь, результат матча 4 февраля 2022, счет 2:0, 1-й круг турнира в Роттердаме

Андрей Рублёв одержал уверенную победу на старте турнира ATP-500 в Роттердаме
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого составил более € 2,5 млн.

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжан Чжичжэнь
50
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

В стартовом матче Рублёв (4) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 50-ю ракетку мира из Китая Чжана Чжичжэня.

Встреча Рублёва с Чжичжэнем продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Рублёва в Роттердаме станет либо венгр Фабиан Марожан, либо немец Ян-Леннард Штруфф.

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