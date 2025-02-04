Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркета Вондроушова уверенно обыграла Эмму Радукану на старте турнира в Абу-Даби

Маркета Вондроушова уверенно обыграла Эмму Радукану на старте турнира в Абу-Даби
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2023, 37-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В стартовом матче Вондроушова (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграла чемпионку US Open — 2021, 56-ю ракетку мира из Великобритании Эмму Радукану (WC).

Абу-Даби. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Маркета Вондроушова
37
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Эмма Радукану
56
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча Вондроушовой с Радукану продлилась 1 час 36 минут. В её рамках Маркета четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Вондроушовой в Абу-Даби станет 21-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева (4).

Материалы по теме
Медведев борется за топ-5 в Роттердаме, Рыбакина — в Абу-Даби. Рейтинговые расклады недели
Медведев борется за топ-5 в Роттердаме, Рыбакина — в Абу-Даби. Рейтинговые расклады недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android