Маркета Вондроушова уверенно обыграла Эмму Радукану на старте турнира в Абу-Даби
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Чемпионка Уимблдона-2023, 37-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В стартовом матче Вондроушова (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграла чемпионку US Open — 2021, 56-ю ракетку мира из Великобритании Эмму Радукану (WC).
Абу-Даби. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
37
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
56
Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча Вондроушовой с Радукану продлилась 1 час 36 минут. В её рамках Маркета четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Вондроушовой в Абу-Даби станет 21-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева (4).
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