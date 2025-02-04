Маркета Вондроушова уверенно обыграла Эмму Радукану на старте турнира в Абу-Даби

Чемпионка Уимблдона-2023, 37-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В стартовом матче Вондроушова (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграла чемпионку US Open — 2021, 56-ю ракетку мира из Великобритании Эмму Радукану (WC).

Встреча Вондроушовой с Радукану продлилась 1 час 36 минут. В её рамках Маркета четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Вондроушовой в Абу-Даби станет 21-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева (4).