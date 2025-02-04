Андрей Рублёв прокомментировал победу в первом круге турнира в Роттердаме

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на старте турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
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В стартовом матче Рублёв (4) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 50-ю ракетку мира из Китая Чжана Чжичжэня.
«Не знал, чего ожидать от этого матча, потому что у меня практически не было времени на тренировки здесь. Я провёл только одну тренировку. Иногда этого бывает недостаточно, но не знаю… Если оценивать результат, то, похоже, это сработало хорошо.
В начале матча не знал, чего ожидать от условий, от корта, потому что я ещё не играл на центральном корте здесь.
Но потом, после одного-двух геймов стало трудно пробивать навылет. Мячи становятся очень большими, пушатся, приходится выстраивать розыгрыши, и за счёт этого я почувствовал себя немного комфортнее, потому что мне нравится играть размены. Нужно обращать внимание на то, как ты бьёшь, на тактику, так что потом мне стало немного легче», — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 4 февраля 2025
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