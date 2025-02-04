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Медведев — о турнире в Роттердаме: я играю хорошо, несмотря на медленные корты и мячи

Медведев — о турнире в Роттердаме: я играю хорошо, несмотря на медленные корты и мячи
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Чемпион US Open – 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проанализировал свой старт на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В первом круге Медведев (2) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1 обыграл трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира 39-летнего швейцарца Стэна Вавринку (WC).

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:40 МСК
Стэн Вавринка
155
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		4 1
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«В последнем сете я чувствовал себя немного уставшим. Поэтому пытался заставить его бегать чуть больше, и у меня это получалось, а в начале матча мои дропшоты не работали. У меня не было хорошей стратегии, потому что Стэн сильно бил по мячу. А мне не хватало мощи в тех условиях, чтобы взять игру на себя. В итоге я сыграл не так уж плохо, потому что выиграл второй и третий сеты, но я мог выиграть и первый. Это теннис, в первом сете мне не хватило всего пару очков. Здесь медленные мячи и медленные корты. Это не в новинку, я стараюсь делать всё возможное и знаю, что играю хорошо, несмотря на эти корты и мячи», — приводит слова Медведева Ubitennis.

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