Медведев — о турнире в Роттердаме: я играю хорошо, несмотря на медленные корты и мячи

Чемпион US Open – 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проанализировал свой старт на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В первом круге Медведев (2) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1 обыграл трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира 39-летнего швейцарца Стэна Вавринку (WC).
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«В последнем сете я чувствовал себя немного уставшим. Поэтому пытался заставить его бегать чуть больше, и у меня это получалось, а в начале матча мои дропшоты не работали. У меня не было хорошей стратегии, потому что Стэн сильно бил по мячу. А мне не хватало мощи в тех условиях, чтобы взять игру на себя. В итоге я сыграл не так уж плохо, потому что выиграл второй и третий сеты, но я мог выиграть и первый. Это теннис, в первом сете мне не хватило всего пару очков. Здесь медленные мячи и медленные корты. Это не в новинку, я стараюсь делать всё возможное и знаю, что играю хорошо, несмотря на эти корты и мячи», — приводит слова Медведева Ubitennis.
- 4 февраля 2025
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