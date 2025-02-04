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«Это не моя конечная цель». Томми Пол — о попадании в топ-10 мирового рейтинга

«Это не моя конечная цель». Томми Пол — о попадании в топ-10 мирового рейтинга
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Девятая ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о попадании в топ-10 мирового рейтинга.

«Это не моя конечная цель. Очевидно, что после достижения цели ты пересматриваешь её, и сейчас я сосредоточен только на ней. Всегда чувствую себя немного неловко, когда люди меня с чем-то поздравляют. Горжусь проделанной работой. Больше тем, что делаю вне турниров. И горжусь своей командой, не думаю, что без них был бы там, где я сейчас», — приводит слова Пола официальный сайт ATP.

Томми Пол выступит на турнире категории ATP-500 в Далласе, где он является действующим чемпионом. В первом круге он сыграет со своим соотечественником Дженсоном Бруксби.

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