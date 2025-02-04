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Андрей Рублёв высказался о качестве мячей на турнире в Роттердаме

Андрей Рублёв высказался о качестве мячей на турнире в Роттердаме
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о качестве мячей на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

— Вы не первый, кто говорит, что мячи становятся большими. Насколько ощущается разница между новыми и старыми мячами?
– Очень сильно. Обычно здесь были другие мячи, и с ними корт был очень быстрым, не получалось завязывать розыгрыши, а теперь впервые за то время, что я сюда приезжаю, стало много розыгрышей. Мне это нравится. Сейчас все игроки очень сильные и бьют очень мощно. Даже если корт медленный, всё равно нет розыгрышей, всего два-три удара. А на этом турнире, даже если игрок попытается закончить размен в два-три удара, у него не получается, потому что здесь легче возвращать мячи. Нужно подключать тактику, и это гораздо лучше, – сказал Рублёв в интервью на корте.

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