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Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке, обыграв Соррибес-Тормо

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке, обыграв Соррибес-Тормо
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71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В первом круге она обыграла 83-ю ракетку мира из Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:2, 6:2.

Клуж-Напока. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
Сара Соррибес-Тормо
83
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Анна Блинкова
71
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Бликова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Далее россиянка встретится с победительницей матча между Эллой Зайдель (Германия) и Жаклин Кристиан (Румыния).

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