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«Мало ли, что мама говорит». Андрей Рублёв высказался о своём моральном состоянии

«Мало ли, что мама говорит». Андрей Рублёв высказался о своём моральном состоянии
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после уверенного выхода во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) высказался о своём моральном состоянии.

— Ты очень строг к себе. Сейчас у тебя к чему больше вопросов — к технике или к моральному состоянию?
— Уже ни к чему не придираюсь. С техникой всё окей. Хочется поменять своё отношение к самому себе, над этим работаю.

— Ты закрываешь глаза (во время перерывов в матчах), чтобы немного успокоиться. Это помогает?
— Да, мне помогает.

— Твоя мама сказала, что тебе, наоборот, надо себя заводить.
— Мало ли, что мама говорит. У всех родители что-то говорят. Но если бы это было так, я бы уже что-то выиграл.

— То есть, ты осознал, что это мешает?
— Да, давно осознал. Просто не знал, как изменить, — приводит слова Рублёва телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

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