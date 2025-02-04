«Мало ли, что мама говорит». Андрей Рублёв высказался о своём моральном состоянии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после уверенного выхода во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) высказался о своём моральном состоянии.

— Ты очень строг к себе. Сейчас у тебя к чему больше вопросов — к технике или к моральному состоянию?

— Уже ни к чему не придираюсь. С техникой всё окей. Хочется поменять своё отношение к самому себе, над этим работаю.

— Ты закрываешь глаза (во время перерывов в матчах), чтобы немного успокоиться. Это помогает?

— Да, мне помогает.

— Твоя мама сказала, что тебе, наоборот, надо себя заводить.

— Мало ли, что мама говорит. У всех родители что-то говорят. Но если бы это было так, я бы уже что-то выиграл.

— То есть, ты осознал, что это мешает?

— Да, давно осознал. Просто не знал, как изменить, — приводит слова Рублёва телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».