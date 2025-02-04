Меншик: у сетки Бублик сказал мне, что раньше только Рублёв так сильно бил с задней линии

47-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик раскрыл детали разговора у сетки с казахстанцем Александром Бубликом после их матча в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Меншик одержал победу со счётом 6:4, 6:4.

— Кажется, что у сетки Бублик с улыбкой что-то сказал тебе?

— Да, он сказал мне, что раньше только Рублёв так сильно бил с задней линии, а сейчас все молодые игроки бьют очень сильно, что это уже вошло в привычку. Но он тоже играл хорошо, выполнял сумасшедшие форхенды. У меня была возможность в первом сете, и я сумел ею воспользоваться так же, как и во втором, — приводит слова Меншика Ubitennis.