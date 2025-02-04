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Меншик: у сетки Бублик сказал мне, что раньше только Рублёв так сильно бил с задней линии

Меншик: у сетки Бублик сказал мне, что раньше только Рублёв так сильно бил с задней линии
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47-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик раскрыл детали разговора у сетки с казахстанцем Александром Бубликом после их матча в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Меншик одержал победу со счётом 6:4, 6:4.

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 16:05 МСК
Александр Бублик
49
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Якуб Меншик
47
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

— Кажется, что у сетки Бублик с улыбкой что-то сказал тебе?
— Да, он сказал мне, что раньше только Рублёв так сильно бил с задней линии, а сейчас все молодые игроки бьют очень сильно, что это уже вошло в привычку. Но он тоже играл хорошо, выполнял сумасшедшие форхенды. У меня была возможность в первом сете, и я сумел ею воспользоваться так же, как и во втором, — приводит слова Меншика Ubitennis.

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