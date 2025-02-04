Онс Жабер в двух сетах обыграла Елену Остапенко на старте турнира в Абу-Даби
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Абу-Даби. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 18:50 МСК
33
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
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35
Елена Остапенко
Е. Остапенко
В матче первого круга Жабер со счётом 7:6 (7:4), 7:5 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017, 35-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко (7).
Встреча Жабер с Остапенко продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Онс шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Елены один эйс, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Жабер в Абу-Даби станет 17-летняя японка Вакана Сонобэ (чемпионка юниорского Australian Open — 2025).
Комментарии
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