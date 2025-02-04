Онс Жабер в двух сетах обыграла Елену Остапенко на старте турнира в Абу-Даби

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче первого круга Жабер со счётом 7:6 (7:4), 7:5 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017, 35-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко (7).

Встреча Жабер с Остапенко продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Онс шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Елены один эйс, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Жабер в Абу-Даби станет 17-летняя японка Вакана Сонобэ (чемпионка юниорского Australian Open — 2025).