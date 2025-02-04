Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Онс Жабер в двух сетах обыграла Елену Остапенко на старте турнира в Абу-Даби

Онс Жабер в двух сетах обыграла Елену Остапенко на старте турнира в Абу-Даби
Комментарии

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Абу-Даби. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 18:50 МСК
Онс Жабер
33
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Елена Остапенко
35
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В матче первого круга Жабер со счётом 7:6 (7:4), 7:5 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017, 35-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко (7).

Встреча Жабер с Остапенко продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Онс шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Елены один эйс, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Жабер в Абу-Даби станет 17-летняя японка Вакана Сонобэ (чемпионка юниорского Australian Open — 2025).

Материалы по теме
Рублёв в Роттердаме был спокоен как удав. Китаец лишь раз дошёл до брейк-пойнта
Рублёв в Роттердаме был спокоен как удав. Китаец лишь раз дошёл до брейк-пойнта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android