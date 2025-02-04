Андрей Рублёв рассказал о поддержке со стороны Марата Сафина

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, какую роль в его карьере в данный момент играет двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

— Ты говорил с Маратом Сафиным, сказал, что он помог. Были мысли пригласить его в команду или пока ситуационно созваниваешься с ним?

— Сейчас это более спонтанно. Раньше до пандемии мы намного больше общались. Просто у меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь, не беспокоить. Чтобы он знал, что мы на связи, но не задалбывать.

— Динара (Сафина) сказала, что Марат готов стать консультантом.

— Я буду этому рад. Было бы супер, — приводит слова Рублёва телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».