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Андрей Рублёв рассказал о поддержке со стороны Марата Сафина

Андрей Рублёв рассказал о поддержке со стороны Марата Сафина
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, какую роль в его карьере в данный момент играет двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

— Ты говорил с Маратом Сафиным, сказал, что он помог. Были мысли пригласить его в команду или пока ситуационно созваниваешься с ним?
— Сейчас это более спонтанно. Раньше до пандемии мы намного больше общались. Просто у меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь, не беспокоить. Чтобы он знал, что мы на связи, но не задалбывать.

— Динара (Сафина) сказала, что Марат готов стать консультантом.
— Я буду этому рад. Было бы супер, — приводит слова Рублёва телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

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