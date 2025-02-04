Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 33-летняя румынская теннисистка Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке. В первом круге она уступила 72-й ракетке мира итальянке Лючии Бронцетти со счётом 1:6, 1:6.
Клуж-Напока. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
870
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
|
|6
72
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Халеп один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и заработала один брейк-пойнт. На счету Бронцетти два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.
Далее Лючия Бронцетти встретится с победительницей матча между Варварой Грачёвой (Франция) и Питон Стирнс (США).
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