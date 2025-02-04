Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 33-летняя румынская теннисистка Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке. В первом круге она уступила 72-й ракетке мира итальянке Лючии Бронцетти со счётом 1:6, 1:6.

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Халеп один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и заработала один брейк-пойнт. На счету Бронцетти два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

Далее Лючия Бронцетти встретится с победительницей матча между Варварой Грачёвой (Франция) и Питон Стирнс (США).