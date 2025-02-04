Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас комплиментарно высказался о Берреттини, с которым может сразиться в Роттердаме

Циципас комплиментарно высказался о Берреттини, с которым может сразиться в Роттердаме
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас комплиментарно высказался об итальянце Маттео Берреттини, с которым может сразиться во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Для выхода на Циципаса Берреттини надо обыграть 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

Роттердам. 1-й круг
05 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Маттео Берреттини
33
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Не начался
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
43
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Мы вместе тренировались в Австралии, и у нас хорошие отношения. С ним очень легко найти общий язык, он без сложного характера. Маттео — один из тех игроков, которые хорошо относятся к теннису. Я помню, как много лет назад мы вместе играли на фьючерсе на Крите… Спустя годы мы вместе играем на самых важных турнирах, это отличная история.

Хотел бы я выступить с ним парном разряде? Не думаю, что мы когда-либо играли в паре, но я бы с удовольствием с ним объединился, почему бы и нет», — приводит слова Циципаса Ubitennis.

Материалы по теме
Рублёв в Роттердаме был спокоен как удав. Китаец лишь раз дошёл до брейк-пойнта
Рублёв в Роттердаме был спокоен как удав. Китаец лишь раз дошёл до брейк-пойнта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android