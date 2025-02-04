Циципас комплиментарно высказался о Берреттини, с которым может сразиться в Роттердаме

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас комплиментарно высказался об итальянце Маттео Берреттини, с которым может сразиться во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Для выхода на Циципаса Берреттини надо обыграть 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

«Мы вместе тренировались в Австралии, и у нас хорошие отношения. С ним очень легко найти общий язык, он без сложного характера. Маттео — один из тех игроков, которые хорошо относятся к теннису. Я помню, как много лет назад мы вместе играли на фьючерсе на Крите… Спустя годы мы вместе играем на самых важных турнирах, это отличная история.

Хотел бы я выступить с ним парном разряде? Не думаю, что мы когда-либо играли в паре, но я бы с удовольствием с ним объединился, почему бы и нет», — приводит слова Циципаса Ubitennis.