Циципас комплиментарно высказался о Берреттини, с которым может сразиться в Роттердаме

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас комплиментарно высказался об итальянце Маттео Берреттини, с которым может сразиться во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Для выхода на Циципаса Берреттини надо обыграть 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.
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«Мы вместе тренировались в Австралии, и у нас хорошие отношения. С ним очень легко найти общий язык, он без сложного характера. Маттео — один из тех игроков, которые хорошо относятся к теннису. Я помню, как много лет назад мы вместе играли на фьючерсе на Крите… Спустя годы мы вместе играем на самых важных турнирах, это отличная история.
Хотел бы я выступить с ним парном разряде? Не думаю, что мы когда-либо играли в паре, но я бы с удовольствием с ним объединился, почему бы и нет», — приводит слова Циципаса Ubitennis.
- 4 февраля 2025
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