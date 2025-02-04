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Симона Халеп попрощалась с турниром в Клуж-Напоке

Симона Халеп попрощалась с турниром в Клуж-Напоке
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп объявила, что в последний раз сыграла на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Это произошло после того, как она разгромно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге соревнований категории WTA-250.

Клуж-Напока. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Симона Халеп
870
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Лючия Бронцетти
72
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

«Я всегда чувствовал себя здесь как дома, я чувствовал себя здесь лучше всего. Вот почему я хотела приехать сюда, чтобы сыграть перед вами и попрощаться на теннисном корте.

Я продолжу играть в теннис, но для того, чтобы быть конкурентоспособным, мне нужно гораздо больше, и в этот момент это невозможно», — приводит слова Халеп с корта Euronews.ro (румынское СМИ).

Отметим, что большая часть англоязычных теннисных СМИ сообщает, что Халеп на корте объявила о завершении профессиональной карьеры, однако в Румынии таких подтверждений пока нет. Нестыковка связана с тем, что в интервью Симона говорила на румынском.

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