Симона Халеп попрощалась с турниром в Клуж-Напоке

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп объявила, что в последний раз сыграла на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Это произошло после того, как она разгромно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге соревнований категории WTA-250.

«Я всегда чувствовал себя здесь как дома, я чувствовал себя здесь лучше всего. Вот почему я хотела приехать сюда, чтобы сыграть перед вами и попрощаться на теннисном корте.

Я продолжу играть в теннис, но для того, чтобы быть конкурентоспособным, мне нужно гораздо больше, и в этот момент это невозможно», — приводит слова Халеп с корта Euronews.ro (румынское СМИ).

Отметим, что большая часть англоязычных теннисных СМИ сообщает, что Халеп на корте объявила о завершении профессиональной карьеры, однако в Румынии таких подтверждений пока нет. Нестыковка связана с тем, что в интервью Симона говорила на румынском.