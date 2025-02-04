Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: результаты игрового дня 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, завершился второй игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в женском одиночном разряде.

Теннис. Клуж-Напока. Женщины. Первый круг. Результаты 4 февраля:

Анастасия Потапова (Россия) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 6:0;

Аранча Рус (Нидерланды) — Виктория Голубич (Швейцария) — 5:7, 6:4, 6:7 (10:12);

Алисия Паркс (США) — Ольга Данилович (Сербия) — 3:6, 3:6;

Александра Саснович (Беларусь) - Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:7 (0:7), 7:5, 6:4;

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:3, 7:5;

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Анна Блинкова (Румыния) — 2:6, 2:6;

Ана Богдан (Румыния) - Джоди Бёррэдж (Великобритания) — 6:2, 6:3;

Симона Халеп (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия) — 1:6, 1:6;

Варвара Грачёва (Франция) - Питон Стирнс (США) — 6:2, 2:6, 2:6.