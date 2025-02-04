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Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: результаты игрового дня 4 февраля

Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: результаты игрового дня 4 февраля
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Сегодня, 4 февраля, завершился второй игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в женском одиночном разряде.

Теннис. Клуж-Напока. Женщины. Первый круг. Результаты 4 февраля:

  • Анастасия Потапова (Россия) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 6:0;
  • Аранча Рус (Нидерланды) — Виктория Голубич (Швейцария) — 5:7, 6:4, 6:7 (10:12);
  • Алисия Паркс (США) — Ольга Данилович (Сербия) — 3:6, 3:6;
  • Александра Саснович (Беларусь) - Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:7 (0:7), 7:5, 6:4;
  • Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:3, 7:5;
  • Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Анна Блинкова (Румыния) — 2:6, 2:6;
  • Ана Богдан (Румыния) - Джоди Бёррэдж (Великобритания) — 6:2, 6:3;
  • Симона Халеп (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия) — 1:6, 1:6;
  • Варвара Грачёва (Франция) - Питон Стирнс (США) — 6:2, 2:6, 2:6.
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