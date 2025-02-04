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Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 4 февраля

Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 4 февраля
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Сегодня, 4 февраля, прошёл второй игровой день турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Результаты 4 февраля:

  • Лейла Фернандес (Канада, 8) — Моюка Учижима (Япония, LL) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:0);
  • Линда Носкова (Чехия) – Магдалена Френх (Польша) — 6:0, 6:3;
  • Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:2, 3:6, 6:1;
  • Магда Линетт (Польша) – Рената Сарасуа (Мексика, Q) — 6:4, 7:6 (8:6);
  • Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) — Софья Кенин (США, Q) – 6:3, 6:1;
  • Маркета Вондроушова (Чехия, WC) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) – 6:3, 6:4;
  • Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия, 7) – 7:6 (7:4), 7:5.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является чемпионка Уимблдона-2021 представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

Сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби (2025 год)
Календарь турнира WTA-500 в Абу-Даби
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