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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп объявила о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп объявила о завершении карьеры
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры.

Это произошло после того, как она разгромно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге соревнований категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Клуж-Напока. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Симона Халеп
870
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Лючия Бронцетти
72
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

«Спасибо моим родителям и семье, без них я бы не стала тем, кем являюсь сейчас, я их очень люблю. Не знаю, грусть это или радость, думаю, оба чувства пытаются одолеть меня, но я принимаю это решение со спокойной душой.

Не хочу плакать. Всё прекрасно: я была первой ракеткой мира, выигрывала турниры «Большого шлема», это всё, чего я хотела.

Жизнь движется вперёд, и я надеюсь видеть вас как можно чаще. Приду на теннис, продолжу играть в теннис, но, чтобы быть конкурентоспособным, требуется гораздо больше, и в данный момент это больше невозможно», — приводит слова румынки Euronews.ro.

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