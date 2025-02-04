Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп объявила о завершении карьеры

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры.
Это произошло после того, как она разгромно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге соревнований категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
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«Спасибо моим родителям и семье, без них я бы не стала тем, кем являюсь сейчас, я их очень люблю. Не знаю, грусть это или радость, думаю, оба чувства пытаются одолеть меня, но я принимаю это решение со спокойной душой.
Не хочу плакать. Всё прекрасно: я была первой ракеткой мира, выигрывала турниры «Большого шлема», это всё, чего я хотела.
Жизнь движется вперёд, и я надеюсь видеть вас как можно чаще. Приду на теннис, продолжу играть в теннис, но, чтобы быть конкурентоспособным, требуется гораздо больше, и в данный момент это больше невозможно», — приводит слова румынки Euronews.ro.
- 4 февраля 2025
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