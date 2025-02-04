Симона Халеп: допинговый скандал выбил меня из колеи

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подробнее высказалась о решении завершить карьеру.

Она весьма завуалированно объявила об этом после разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге турнира WTA-250 в Клуж-Напоке.

«Я обрела покой, я чиста. Допинговый скандал не повлиял на мою психику, но он выбил меня из колеи. Я хочу отдохнуть, я эмоционально истощённый спортсмен. Больше не хочу строить планы, мы не знаем, что произойдёт в жизни, но это было прощание с жителями Клуж-Напоки. Это правильное завершение, потому что, если не тренироваться каждый день, ты не будешь справляться.

Не хочу, чтобы всё казалось слишком простым. Внутри меня много чувств и много переживаний. Я очень реалистично смотрю на вещи и знаю, какую работу мне предстоит сделать. Мой мозг и тело больше не способны на это. Я настолько удовлетворена собой в профессиональном плане, что мне было легко принять это решение. Я поняла, насколько тяжело мне пришлось за последние 15 лет. Может быть, в жизни есть что-то другое. Я хочу наслаждаться тем, что чувствую сейчас. Я думаю, пришло время посмотреть в других направлениях», — приводит слова румынки Euronews.ro со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка подала апелляцию на это решение. Спортивный арбитражный суд (CAS) её принял и сократил срок до девяти месяцев.