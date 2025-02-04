«У неё сложная жеребьёвка». Вондроушова — о победе над Радукану в первом круге в Абу-Даби
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Чемпионка Уимблдона-2023, 37-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над чемпионкой US Open — 2021, 56-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Это был хороший матч, я думаю, с обеих сторон. Мы боролись в каждом гейме, так что очень довольна и очень рада, что прошла дальше. Думаю, Эмма — отличный игрок, у неё сложная жеребьёвка в первом круге. Очень рада, что вернулась и играю», — приводит слова Вондроушовой официальный сайт WTA.
Абу-Даби. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
37
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
56
Эмма Радукану
Э. Радукану
Матч Вондроушовой и Радукану завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии. Далее она встретится с 21-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.
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