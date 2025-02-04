«Она великая чемпионка». Бронцетти — о победе над Халеп в первом круге в Клуж-Напоке
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72-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти прокомментировала победу над победительницей двух турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира 33-летней румынской теннисисткой Симона Халеп в первом круге турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Клуж-Напока. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
870
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
72
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
«Очень уважаю Симону, она великая чемпионка. Я наслаждалась атмосферой, даже если всё это было для неё. Думаю, я очень уверенно отыграла каждое очко. Старалась играть очко за очком, оставаться там и концентрироваться на каждом очке», — приводит слова Бронцетти официальный сайт WTA.
Матч Бронцетти и Халеп завершился со счётом 6:1, 6:1 в пользу итальянки. После этого матча Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры.
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