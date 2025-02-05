Турнир ATP-500 в Далласе: результаты игрового дня 4 февраля
Сегодня, 4 февраля, завершился второй игровой день на турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в мужском одиночном разряде.
Теннис. Даллас. Мужчины. Первый круг. Результаты 4 февраля:
- Ринки Хидзиката (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 6:3;
- Фрэнсис Тиафо (США) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:1, 3:6, 6:4;
- Итан Куинн (США) - Тревор Свайда (США) — 6:4, 6:2;
- Томми Пол (США) - Дженсон Бруксби (США) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4.
Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.
Материалы по теме
Комментарии