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Видео: Елена Рыбакина вспоминает, кого обыграла на пути к титулу в Абу-Даби

Видео: Елена Рыбакина вспоминает, кого обыграла на пути к титулу в Абу-Даби
Аудио-версия:
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Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла участие в челлендже от пресс-службы турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Рыбакина является чемпионкой турнира в Абу-Даби 2024 года.

В связи с этим в видео Рыбакина вспоминает, кого обыграла в 2024 году по пути к титулу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным роликом.

Путь Елены Рыбакиной к титулу на турнире в Абу-Даби (2024 год):

1 круг – BYE;
2 круг – Даниэль Коллинз (США, Q);
1/4 финала – Кристина Букша (Испания, LL);
Полуфинал – Людмила Самсонова (Россия, 8);
Финал – Дарья Касаткина (Россия, 7).

Рыбакина начнёт защиту титула в Абу-Даби с матча с американкой Кэти Волынец (Q).

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 13:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Волынец
68
США
Кэти Волынец
К. Волынец
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