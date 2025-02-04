Видео: Елена Рыбакина вспоминает, кого обыграла на пути к титулу в Абу-Даби
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Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла участие в челлендже от пресс-службы турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Рыбакина является чемпионкой турнира в Абу-Даби 2024 года.
В связи с этим в видео Рыбакина вспоминает, кого обыграла в 2024 году по пути к титулу.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным роликом.
Путь Елены Рыбакиной к титулу на турнире в Абу-Даби (2024 год):
1 круг – BYE;
2 круг – Даниэль Коллинз (США, Q);
1/4 финала – Кристина Букша (Испания, LL);
Полуфинал – Людмила Самсонова (Россия, 8);
Финал – Дарья Касаткина (Россия, 7).
Рыбакина начнёт защиту титула в Абу-Даби с матча с американкой Кэти Волынец (Q).
Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 13:00 МСК
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
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Кэти Волынец
К. Волынец
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