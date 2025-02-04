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Видео: Елена Рыбакина вспоминает, кого обыграла на пути к титулу в Абу-Даби

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла участие в челлендже от пресс-службы турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Рыбакина является чемпионкой турнира в Абу-Даби 2024 года.

В связи с этим в видео Рыбакина вспоминает, кого обыграла в 2024 году по пути к титулу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным роликом.

Путь Елены Рыбакиной к титулу на турнире в Абу-Даби (2024 год):

1 круг – BYE;

2 круг – Даниэль Коллинз (США, Q);

1/4 финала – Кристина Букша (Испания, LL);

Полуфинал – Людмила Самсонова (Россия, 8);

Финал – Дарья Касаткина (Россия, 7).

Рыбакина начнёт защиту титула в Абу-Даби с матча с американкой Кэти Волынец (Q).