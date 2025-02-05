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Карлос Алькарас в трёх сетах одолел ван де Зандсхулпа на старте турнира в Роттердаме

Карлос Алькарас в трёх сетах одолел ван де Зандсхулпа на старте турнира в Роттердаме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Алькарас (1) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:1 обыграл 84-ю ракетку мира из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (WC).

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 21:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 3 		6 1
         
Ботик ван де Зандсхулп
84
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Встреча Алькараса с ван де Зандсхулпом продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Алькарас три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ботика четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Алькараса в Роттердаме станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Андреа Вавассори (Италия, Q).

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