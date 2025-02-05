«Жду от себя многого». Алекс де Минор — о выходе во второй круг турнира в Роттердаме

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гаффеном в первом круге на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
«Чувствовал себя здесь медленно, было трудно привыкнуть к условиям. Мяч стал массивным… Это очень грубая поверхность. Доволен своим сегодняшним настроем, сделал именно то, что нужно было сделать. Давид — чертовски сильный соперник, так что я знал: это будет сложная битва.
Я прибавил в мощи и стал подавать быстрее на 5 или 10 км/ч на своей подаче, и это помогло мне в важных моментах. В нужный период смог сделать несколько мощных подач, и важно, чтобы процент попадания первым мячом оставался высоким.
Ожидания, которые я возлагаю на себя, всегда будут превосходить внешний шум. Жду от себя многого, хочу продолжать двигаться вперёд. Это долгий год, но главное — не сдаваться», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Матч Алекса де Минора и Давида Гоффена завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу австралийца. Далее он встретится с Якубом Меншиком из Чехии.
- 5 февраля 2025
-
01:02
-
00:56
-
00:36
-
00:17
-
00:00
- 4 февраля 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:46
-
22:49
-
22:46
-
22:36
-
22:29
-
22:07
-
21:51
-
21:47
-
21:11
-
20:55
-
20:47
-
20:34
-
20:27
-
20:26
-
19:48
-
19:43
-
19:04
-
18:41
-
18:31
-
17:59
-
17:53
-
17:31
-
17:11
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:44