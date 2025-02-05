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«Жду от себя многого». Алекс де Минор — о выходе во второй круг турнира в Роттердаме

«Жду от себя многого». Алекс де Минор — о выходе во второй круг турнира в Роттердаме
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гаффеном в первом круге на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Чувствовал себя здесь медленно, было трудно привыкнуть к условиям. Мяч стал массивным… Это очень грубая поверхность. Доволен своим сегодняшним настроем, сделал именно то, что нужно было сделать. Давид — чертовски сильный соперник, так что я знал: это будет сложная битва.

Я прибавил в мощи и стал подавать быстрее на 5 или 10 км/ч на своей подаче, и это помогло мне в важных моментах. В нужный период смог сделать несколько мощных подач, и важно, чтобы процент попадания первым мячом оставался высоким.

Ожидания, которые я возлагаю на себя, всегда будут превосходить внешний шум. Жду от себя многого, хочу продолжать двигаться вперёд. Это долгий год, но главное — не сдаваться», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 15:10 МСК
Давид Гоффен
56
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч Алекса де Минора и Давида Гоффена завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу австралийца. Далее он встретится с Якубом Меншиком из Чехии.

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