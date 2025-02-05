«Первый матч на турнире не бывает лёгким». Алькарас — о выходе во второй круг в Роттердаме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), где он обыграл 84-й номер рейтинга Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:1.

«Думаю, в матче было много взлётов и падений. Ботик проиграл в первом сете, думаю, он провёл действительно очень хороший матч. У него не было слишком много взлётов и падений, он был очень последователен на протяжении всей встречи. Я просто очень рад, что прошёл через это. В трудные моменты мне приходилось быть очень сосредоточенным, продолжать давить и верить, что хороший теннис придёт снова. Счастлив, что справился с трудным матчем и получил шанс стать лучше в следующем круге.

На соревнованиях всё совсем иначе, чем на тренировках. Начал очень нервничать, но это нормально. Первый матч на каждом турнире никогда не бывает лёгким. Мне просто нужно было привыкнуть к своему первому матчу здесь, в Роттердаме. Привыкнуть к игре при полном зале, это совершенно другое», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Следующим соперником Алькараса в Роттердаме станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Андреа Вавассори (Италия, Q).