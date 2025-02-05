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Детский тренер Синнера: на момент своей первой победы Янник ещё не умел подсчитывать очки

Детский тренер Синнера: на момент своей первой победы Янник ещё не умел подсчитывать очки
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Андреас Шонеггер, детский тренер трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, поделился воспоминаниями о работе с игроком.

«Его мама попросила меня взять его летом. Уже тогда было видно, что он чем-то отличается от остальных. Каждый проведённый с ним день был наполнен весельем.

Его отец – хорошо играет, Янник нашёл дома ракетку и попробовал. Когда он пришёл к нам, не было сомнений, что у него получится. Уже в том возрасте, в четыре года, он был чуть больше других, он не хотел останавливаться. Он заканчивал свой час и просил продолжить. Я говорил ему: «Янник, ты не собираешься домой?», а он отвечал: «Нет, я подожду, пока за мной заедет папа, и поиграю с ним ещё час».

На маленьких турнирах со своей причёской и кепкой он уже был персонажем. Я помню, что он всё ещё не научился подсчитывать очки, когда выиграл свой первый матч», — приводит слова Шонеггера Corriere dello Sport.

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