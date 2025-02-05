Хольгер Руне с победы стартовал на турнире ATP-500 в Роттердаме
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Датский теннисист Хольгер Руне пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В стартовом матче Руне (14) со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграл 34-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.
Роттердам. 1-й круг
05 февраля 2025, среда. 00:40 МСК
34
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
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14
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча Руне с Сонего продлилась 2 часа 11 минут. В её рамках Руне пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Сонего три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Хольгера Руне в Роттердаме станет испанский теннисист Педро Мартинес-Портеро.
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