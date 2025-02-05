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Турнир АТР-500 в Роттердаме: результаты игрового дня 4 февраля

Турнир АТР-500 в Роттердаме: результаты игрового дня 4 февраля
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4 февраля на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) прошли семь матчей первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Первый круг, 4 февраля:

  • Иржи Легечка (Чехия) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 6:2.
  • Давид Гоффен (Бельгия) — Алекс де Минор (Австралия) — 2:6, 4:6.
  • Александр Бублик (Казахстан) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 4:6.
  • Андрей Рублёв (Россия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:4.
  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:3, 6:2.
  • Карлос Алькарас (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:1.
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Хольгер Руне (Дания) — 6:7 (4:7), 4:6.
Календарь турнира ATP-500 в Роттердаме
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