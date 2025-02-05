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Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 5 февраля

Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 5 февраля
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Сегодня, 5 февраля, состоится очередной игровой день на хардовом турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого и второго круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-500. Роттердам, 5 февраля (время московское):

1/16 финала:
13:00. Александр Ковачевич (CША) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
13:00. Артюр Фис (Франция) — Констан Лестьенн (Франция);
14:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия);
15:00. Андреа Вавассори (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
16:30. Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

1/8 финала:
21:30. Даниил Медведев (Россия) — Маттия Беллуччи (Италия);
23:00. Иржи Легечка (Чехия) — Хуберт Хуркач (Польша).

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