Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 5 февраля

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Сегодня, 5 февраля, состоится третий игровой день на хардовом турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Второй круг, 5 февраля (время московское)

10:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия).

11:30. Юлия Путинцева (Казахстан) — Маркета Вондроушова (Чехия).

13:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Кэти Волынец (США).

13:30. Лейла Фернандес (Канада) — Лулу Сун (Новая Зеландия).

15:00. Эшлин Крюгер (США) — Дарья Касаткина (Россия).

16:00. Вакана Собэ (Япония) — Онс Жабер (Тунис).

16:30. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Магда Линетт (Польша).

17:30. Линда Носкова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.