Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, состоится очередной игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке, Румыния. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). Женщины. Первый/второй круг (время — московское):

12:00. Катержина Синякова (Чехия) — Франческа Джонс (Великобритания);

13:30. Ангелина Калинина (Украина) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);

16:30. Марина Стакушич (Канада) — Александра Саснович (Беларусь);

19:00. Элла Зайдель (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния);

20:30. Виктория Томова (Болгария) — Ольга Данилович (Сербия).

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.