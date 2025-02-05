Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 5 февраля
Сегодня, 5 февраля, состоится очередной игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке, Румыния. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). Женщины. Первый/второй круг (время — московское):
- 12:00. Катержина Синякова (Чехия) — Франческа Джонс (Великобритания);
- 13:30. Ангелина Калинина (Украина) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- 16:30. Марина Стакушич (Канада) — Александра Саснович (Беларусь);
- 19:00. Элла Зайдель (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния);
- 20:30. Виктория Томова (Болгария) — Ольга Данилович (Сербия).
Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.
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