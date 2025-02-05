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Турнир ATP-500 в Далласе: расписание игрового дня с 5 на 6 февраля

С 5 по 6 февраля, состоятся матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-500. Даллас. Первый круг

5 февраля:

20:30. Хауме Мунар (Испания) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);

21:00. Йосихито Нисиока (Япония) — Брэндон Накашима (США);

22:00. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Майкл Ммо (США);

22:30. Кей Нисикори (Япония) — Томаш Махач (Чехия).

6 февраля:

00:00. Райлли Опелка (США) — Александр Шевченко (Казахстан);

4:00. Тейлор Фриц (США) — Артур Риндеркнеш (Франция);

5:30. Миомир Кецманович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.