Медведев — Беллуччи: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга на турнире в Роттердаме
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Сегодня, 5 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) состоится матч второго круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Маттия Беллуччи, пробившийся в основную сетку через квалификацию.
Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:30 МСК
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Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маттия Беллуччи, который начнётся не ранее 21:30 мск.
Медведев и Беллуччи ранее не встречались на турнирах уровня ATP. В первом круге соревнований в Роттердаме россиянин в трёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:7 (8:10), 6:4, 6:1), а Белуччи оказался сильнее 17-летнего нидерландца Меса Роттгеринга (6:3, 6:2).
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