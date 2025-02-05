Медведев — Беллуччи: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга на турнире в Роттердаме

Сегодня, 5 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) состоится матч второго круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Маттия Беллуччи, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маттия Беллуччи, который начнётся не ранее 21:30 мск.

Медведев и Беллуччи ранее не встречались на турнирах уровня ATP. В первом круге соревнований в Роттердаме россиянин в трёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:7 (8:10), 6:4, 6:1), а Белуччи оказался сильнее 17-летнего нидерландца Меса Роттгеринга (6:3, 6:2).