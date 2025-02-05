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Вероника Кудерметова не взяла ни одного гейма в матче с Бенчич во 2-м круге в Абу-Даби

Вероника Кудерметова не взяла ни одного гейма в матче с Бенчич во 2-м круге в Абу-Даби
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела разгромное поражение во втором круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче 1/8 финала она уступила Белинде Бенчич из Швейцарии, не сумев взять ни одного гейма — 0:6, 0:6.

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 10:10 МСК
Белинда Бенчич
157
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Вероника Кудерметова
52
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Бенчич два эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Соперницей Бенчич в четвертьфинале турнира в Абу-Даби станет победительница матча между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

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