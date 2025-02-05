Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

49-летний рэпер Redfoo дебютирует в профессиональном теннисе. Он бывший бойфренд Азаренко

49-летний рэпер Redfoo дебютирует в профессиональном теннисе. Он бывший бойфренд Азаренко
Комментарии

Бывший участник группы LMFAO исполнитель хитов Party Rock Anthem и Sexy and I know it 49-летний американский рэпер Стефан Горди (Redfoo) дебютирует в профессиональном теннисе.

Сегодня, 5 февраля, Redfoo сыграет свой первый матч на турнире категории ITF в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Его соперник — 1299-я ракетка мира 23-летний Лейтон Ривера из Норвегии.

Американскому музыканту дали уайлд-кард в основную сетку турнира. Отметим, что неделю назад он проиграл в квалификации — 0:6, 0:6.

Стефан Горди является бывшим бойфрендом белорусской теннисистки Виктории Азаренко. В марте 2024-го года он был замечен в группе поддержки соперницы Азаренко Питон Стирнс на турнире WTA в Майами.

Материалы по теме
Стало известно, на чью победу поставил рэпер Дрейк в финале Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android