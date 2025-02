49-летний рэпер Redfoo дебютирует в профессиональном теннисе. Он бывший бойфренд Азаренко

Бывший участник группы LMFAO исполнитель хитов Party Rock Anthem и Sexy and I know it 49-летний американский рэпер Стефан Горди (Redfoo) дебютирует в профессиональном теннисе.

Сегодня, 5 февраля, Redfoo сыграет свой первый матч на турнире категории ITF в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Его соперник — 1299-я ракетка мира 23-летний Лейтон Ривера из Норвегии.

Американскому музыканту дали уайлд-кард в основную сетку турнира. Отметим, что неделю назад он проиграл в квалификации — 0:6, 0:6.

Стефан Горди является бывшим бойфрендом белорусской теннисистки Виктории Азаренко. В марте 2024-го года он был замечен в группе поддержки соперницы Азаренко Питон Стирнс на турнире WTA в Майами.