Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крюгер — Касаткина: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга в Абу-Даби начнётся в 15:00

Крюгер — Касаткина: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга в Абу-Даби начнётся в 15:00
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится матч второго круга на хардовом турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), в котором встретятся 51-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер и 11-й номер рейтинга из России Дарья Касаткина.

Матч начнётся не ранее 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 15:30 МСК
Эшлин Крюгер
51
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Касаткиной, причём первую она выиграла ровно год назад, тоже во втором круге Абу-Даби (6:3, 7:5). Затем Дарья победила Эшлин ещё во втором раунде Чарльстона — 6:3, 0:6, 6:1.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

Календарь турнира в Абу-Даби
Сетка турнира в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android