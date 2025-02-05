«Невероятная спортсменка». Кинг прокомментировала решение Халеп завершить карьеру

Победительница 39 турниров «Большого шлема» американка Билли Джин Кинг высказалась о решении румынки Симоны Халеп завершить карьеру.

«Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Симона Халеп завершает теннисную карьеру. Симона — невероятная спортсменка, она выиграла больше титулов WTA (24), чем любая другая румынская теннисистка в истории. Желаю удачи на следующих этапах твоего пути, Симона», — написала Кинг на личной странице в соцсети X.

Вчера, 4 февраля, Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает карьеру.