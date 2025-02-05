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Онс Жабер обратилась к завершившей карьеру Симоне Халеп

Онс Жабер обратилась к завершившей карьеру Симоне Халеп
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33-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о решении бывшей первой ракетки мира, двукратной победительницы турниров «Большого шлема» румынки Симоны Халеп завершить карьеру.

«Симона, поздравляю с великолепной карьерой. Для меня было честью делить корт с тобой. Желаю тебе всего самого наилучшего в будущем», — написала Жабер на личной странице в соцсети Х.

Вчера, 4 февраля, Симона Халеп проиграла в первом круге на домашнем турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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