Онс Жабер обратилась к завершившей карьеру Симоне Халеп

33-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о решении бывшей первой ракетки мира, двукратной победительницы турниров «Большого шлема» румынки Симоны Халеп завершить карьеру.

«Симона, поздравляю с великолепной карьерой. Для меня было честью делить корт с тобой. Желаю тебе всего самого наилучшего в будущем», — написала Жабер на личной странице в соцсети Х.

Вчера, 4 февраля, Симона Халеп проиграла в первом круге на домашнем турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что приняла решение завершить профессиональную карьеру.