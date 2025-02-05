Маркета Вондроушова легко обыграла Юлию Путинцеву во 2-м круге турнира в Абу-Даби

37-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Во втором круге она легко обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (21-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Вондроушова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал турнира в Абу-Даби Маркета Вондроушова поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее с двойной «баранкой» обыграла россиянку Веронику Кудерметову.