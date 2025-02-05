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Маркета Вондроушова легко обыграла Юлию Путинцеву во 2-м круге турнира в Абу-Даби

Маркета Вондроушова легко обыграла Юлию Путинцеву во 2-м круге турнира в Абу-Даби
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37-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Во втором круге она легко обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (21-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 11:40 МСК
Юлия Путинцева
21
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Маркета Вондроушова
37
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Вондроушова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал турнира в Абу-Даби Маркета Вондроушова поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее с двойной «баранкой» обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

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